Galambos Lajos megjárta a poklot, de nem tört meg: már a házasság is eszébe jutott

Galambos Lajos, az ország legismertebb trombitása nehéz időszakon van túl: a Borsnak adott interjújában őszintén beszélt házasságának megromlásáról és arról, hogyan igyekszik újra felépíteni az életét. Beszámolót adott a börtönévekről, valamint az őt és családját ért súlyos veszteségekről. Szóba került a régi-új szerelem is, az a nő, aki kitartott mellette a legnehezebb időkben. Az elmúlt időszak megpróbáltatásai után most előre tekint, és a zene ad neki új erőt.

Galambos Lajos hosszú idő után először adott őszinte interjút

Forrás: Bors

Galambos Lajos letartóztatása

Galambos Lajos számára végre véget ért az a több mint egy évtizedes kálvária, amely 2015. szeptember 24-én kezdődött, amikor a rendőrség lecsapott a trombitaművész Boldogasszonypusztai birtokára, és letartóztatták őt és feleségét. A zenészt előzetes letartóztatásban tartották 2016. január végéig, miután azzal vádolták, hogy 30 millió forint értékben lopott közműveket, valamint közokirat-hamisítással és vesztegetéssel is gyanúsították. Ezt követően kezdődött el a nyolc éven át tartó büntetőper, amely során szinte minden megtörtént, ami csak egy bonyolult ügyben előfordulhat. Volt bírócsere, és Galambos Lajost egyszer még a mentők is elvitték a tárgyalóteremből.

Végül 2022 decemberében jogerősen 3 év 6 hónap börtönre ítélték, melynek letöltését 2023 áprilisában kezdte el. 14 hónap után szabadult, majd további 10 hónapot reintegrációs őrizetben töltött.

Galambos Lajos őszintén vallott házasságának válságáról

Galambos Lajos elmondta: bár feleségével sokáig próbálták megmenteni a kapcsolatukat, végül kénytelenek voltak szétválni.

– „Én öt éve elváltam a volt feleségemtől, Bogitól. Ő sajnálatos módon meghalt, elment közülünk. Volt vele egy olyan kapcsolatom, hogy időnként beszéltünk, de nem vele tartottam rendszeresen a kapcsolatot.

– vallotta be a zenész.

De nyíltan beszélt új barátnőjéről is, aki azóta is kitartott mellette. Felajánlotta neki, hogy ha akar, elmehet, de nem tette. A trombitás úgy érzi, hogy most már új fejezetet nyithat életében, és azt sem zárja ki, hogy másodszor is megnősüljön.