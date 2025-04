Jákob Zoli és a tűzpiros Ferrari szintet lépett: itt az 1000 lóerős szörnyeteg – videóval

Újabb különleges darabbal bővült Jákob Zoli autógyűjteménye: a hartai származású milliárdos nemrégiben vette át vadonatúj Ferrari SF90 Spider modelljét, amely nemcsak az olasz autógyártás egyik technológiai csúcsterméke, de a hibrid szuperautók új korszakának is zászlóshajója. Mint arról korábban beszámoltunk, az üzletember korábban egy másik luxusautót, egy Lamborghini Revuelto-t is rendelt magának, de végül az máshoz került.

Egy Ferrari SF90 Spiderrel lett gazdagabb Jákob Zoli

Fotó: Ripost

Jákob Zoli új Ferrari-ja 2,5 másodperc alatt gyorsul nulláról 100-ra

A Ferrari SF90 Spider a Maranello-i gyártó első sorozatgyártású plug-in hibrid kabriója, amely a teljesítményt és a nyitott tetős vezetés élményét mesteri módon ötvözi. A 4,0 literes, ikerturbós V8-as motor és három elektromos motor kombinációja összesen 1000 lóerőt biztosít. Ez az elképesztő teljesítmény lehetővé teszi a jármű számára, hogy mindössze 2,5 másodperc alatt gyorsuljon 0-ról 100 kilométer/órára, miközben a végsebessége eléri a 340 kilométer/órát.

A Ferrari SF90 Spider ára felszereltségtől függően elérheti a 280 millió forintot is, de ez aligha okoz fejtörést a sikeres üzletembernek, aki korábban sem rejtette véka alá szenvedélyét a gyors és exkluzív autók iránt. Most pedig ezzel a hibrid szupersportkocsival egy újabb mérföldkőhöz ért – nemcsak saját garázsában, hanem a hazai luxusautós világban is.

Az üzletember az csomagtartót nézegetve humorosan megjegyezte: