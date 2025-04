Berki Mazsi elárulta, miből telik luxusutakra, friss fotóitól leesett az állunk

Berki Mazsi, akit a legtöbben a néhai Berki Krisztián özvegyeként ismertek meg, új életet kezdett, amelyet nem is titkol el a nyilvánosság elől. A kecskeméti származású édesanya közösségi oldalain rendszeresen posztol olyan helyszínekről, amelyek többségünk számára csak álomként léteznek: nemrégiben például egy Maldív-szigeteki pihenésről számolt be, most pedig Dubaiból jelentkezett be luxuskörülmények közül.

Berki Mazsi luxusban él legutóbb is csodás helyre utazott

Dubaj ide vagy oda: Berki Mazsi megérdemli, amit kap

Mazsi a követőinek azt üzeni, hogy megérdemli ezt az életet, hiszen keményen dolgozik, és a gyermekét is egyedül neveli. Bár egyesek kritikusan szemlélik az influenszer életmódját, mások inspirálónak tartják, hogy a nehézségek ellenére is talpra állt, és újra megtalálta az egyensúlyt többek között a szerelem terén is, hiszen Kajári Zoltán mellett talált rá ismét a boldogságra.

A közösségi médiában több tízezres követőtáborral rendelkező Mazsi együttműködéseket is köt különböző márkákkal, például utazásokkal foglalkozó cégekkel is, így utazhatott el egészen Dubajig is.

Az biztos, hogy Berki Mazsi életét továbbra is nagy figyelem övezi – és a kecskeméti híresség igyekszik is ezt maximálisan kihasználni.