Celebfigyelő 1 órája

Elképesztő! Így teljesítette a hot chip challenge-t a hartai üzletember

Sok oldalát mutatta már meg Jákob Zoltán, de most egy teljese új arcát fedte fel a nagyközönségnek. Hallottál már a hot chip challenge trendről? Ha nem, akkor most eláruljuk, mi is ez a népszerű kihívás.

Rengeteg fura kihívás terjed az interneten, főleg a fiatalok körében a TikTokon. A hot chip challenge trend arról szól, hogy a világ legcsípősebb chipsét kell megenned, és amíg csak lehet a szádban tartani, anélkül hogy bármivel csillapítanád a szomjad. A legbitangabb verziója a Scoville-skálán, vagyis a paprikák csípősség mércéjén kétmilliós besorolást kapott. Hot chip challenge trendet teljesített Jákob Zoli

Fotó: TV2 Hot chip challenge trend Jákob Zolival Jákob Zoli elmondása szerint nagyon jól bírja a gyomra a csípős ételeket, de erre talán még ő sem számított. A csomag egyetlen falatból áll, mellé pedig még gumikesztyűt is biztosítanak. Jákob Zoli először rezzenéstelen arccal kezdte ízlelgetni a méregerős chipset, utána viszont rájött, mivel áll szemben. Ugyanakkor némi torokkaparás, és veríték mellett az üzletember gond nélkül lenyelte a sokakat több liter tej elfogyasztására kényszerítő ételt. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jákob Zoli (@jakobzoli) által megosztott bejegyzés