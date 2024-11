Recept 1 órája

Ekcéma és pattanások? Daisy megmutatta a természetes gyógyírt – videóval

Az ekcéma és a pattanások mindennapos problémák. Kezelésük és gyógyításuk hosszú időt vehet igénybe, azonban jó hír, hogy van egy természetes gyógyír is, ami segíthet. Daisy most mutat egy otthon is elkészíthető receptet turbolya felhasználásával.

Bukovicsné Békefi Daisy, kecskeméti kötődésű influenszer már sok hasznos praktikával, finom receptekkel, és házi készítésű csodaszerekkel is ellátta már követőit. Legújabb videójában a turbolya, mint természetes gyógyír kerül elő, mely a bőrproblémák ellen kiválóan alkalmazható. Daisy mutat egy otthon is elkészíthető receptet turbolya felhasználásával

Forrás: Bukovicsné Békefi Daisy Instagram-oldala Daisy a videóban részletesen megmutatja a turbolyás recept elkészítését, mely aztán csodákat tehet az érintett területeken. Ez a szerény kis növény tele van olyan vegyületekkel, amelyek segítenek leküzdeni a káros baktériumokat és gombákat a bőrön. – írta a posztban Daisy. Az alaposan megtisztított növényt kevés vízzel összeturmixolja, sűrű textilen átpasszírozza, a levet aztán egy tiszta üvegbe tölti és hűtőbe teszi. Az így készült lemosó folyadék már használható is ekcéma és pattanások kezelésére, csak egy kis vattakorongot kell a folyadékba mártani, és a problémás bőrön alkalmazni. Gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatóanyagai miatt segít enyhíteni a bőrproblémákat. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Daisy Bukovicsné Békefi (@greens_of_daisy) által megosztott bejegyzés