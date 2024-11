Kucsera Gábor már az első adásban sok dicséretet zsebelt be a Dancing with the Stars zsűrijétől, a közönség szavazatainak hála pedig magabiztosan továbbjutottak Stana Alexandrával. A helyszínen drukkolt neki felesége, Tápai Szabina is, aki a metropol.hu-nak nyilatkozva elárulta, mit szólt férje produkciójához.

– Abszolút tetszett! Amennyire én értek a tánchoz, mert azért az nem az én szakmám, szerintem nagyon jók voltak. Lépésről lépésre követtem, ahogy Gábor fejlődik, ahogy összerakják a koreográfiát Szandrával. És szerintem az élő adásban volt a legjobb! Nagyon büszke vagyok rá – mondta a Metropolnak a kiskunhalasi származású kézilabdázó, Tápai Szabina.

Elmondása szerint ő egyáltalán nem tud táncolni, más sportokat kedvel. Férjével otthon nem tudja gyakorolni a táncot, ezért ezt Stana Alexandrára bízza. Majd megjegyezte, hogy reméli, a férje egyszer elviszi majd Szandrához, és megtanítják táncolni.