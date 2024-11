Boldog bár 1 órája

Tápai Szabina tökéletesen megbízik a férjében

A szakításuk óta úgy tűnik rendíthetetlen a bizalom Tápai Szabina Kucsera Gábor között. A kiskunhalasi származású kézilabdázó mesélt a kapcsolatukról és arról is, hogyan osztják be az idejüket mióta férje a Dancing with the Stars-ban szerepel.

Az előző évben robbantotta fel a netet a hír, miszerint Tápai Szabina, kiskunhalasi származású kézilabdázó és férje, Kucsera Gábor külön utakon folytatják. Szerencsére idén újra egymásra találtak és a hullámvölgyek ellenére ismét egy párt alkotnak. Tápai Szabina és Kucsera Gábor

Fotó: Hatlaczki Balázs / borsonline.hu Három gyerek felnevelése nem kis feladat, főleg ha az egyik szülő részt vesz a TV2 Dancing with the Stars című táncosműsorában. Tápai Szabina azonban nem aggódik, hiszen a próbákat szépen belesimították a mindennapi rutinjukba – írja a hot! magazin nyomán a borsonline.hu. – Gőzerővel próbál Szandi és Gábor (Stana Alexandra és Kucsera Gábor – a szerk.). Napközben mi dolgozunk, a gyerekek iskolában és óvodában vannak, délután én megyek értük. Próbáljuk jól összeszervezni a mindennapjainkat, amiket egyébként nagyjából együtt töltünk, mert indítottunk egy saját vállalkozást, és sokat vagyunk kettesben – mondta el Tápai Szabina. – A gyerekekkel járó logisztikát pedig közösen oldjuk meg, úgyhogy egyelőre nem érzem azt, hogy háttérbe szorítaná a családját. Az igaz, hogy ha szépen végigmenetelne, akkor előbb-utóbb megszaporodnának a próbákkal töltött órák, de biztos vagyok benne, hogy ezt is simán megugranánk. A táncpartnerét, Stana Alexandrát régóta ismerem, egy társaságba is jártunk, ezért is örülök nagyon annak, hogy őt kapta táncpartnerének – mesélte az egykori halasi származású kézilabdázó.