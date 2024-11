Kunszentmiklós 6 perce

A zenével szeretne továbbra is foglalkozni a Megasztár aranytorkú lelkésze – videóval

Bódi József, a Szabadkeresztény Egyház lelkésze a legjobb huszonnégy közé küzdötte fel magát a TV2 népszerű Megasztár című tehetségkutató műsorában. A Megasztár roma származású kunszentmiklósi felfedezettje ugyan nem jutott be a 7. évad élő show-jába, de továbbra is énekesi babérokra is vágyik.

Gulyás Sándor

– Családomban a zene örökletes dolognak számított, nagyapám egy elhivatott cigányzenész volt, nagybőgőn játszott. Tehetségét és elismertségét bizonyítja, hogy még a cannes-i filmfesztiválon is fellépett. Hegedülni tanított, ám nem járt sikerrel, mivel én inkább énekelni szerettem, nem pedig hangszeren játszani. A bennem szunnyadó tehetség sokáig rejtve maradt. Feleségem hatására első ízben a Szerencsekerék műsorban léptem színpadra. Később a Sztárban Sztár leszekkel próbálkoztam, de nem jártam sikerrel. Az éneklés mellett szakácstudományommal is szerettem volna bizonyítani, két fordulóban a Séfek Séfe főzőműsorban szerepeltem, ám a képernyőig nem jutottam el. Az áttörést az idei Megasztár hozta meg számomra – sorolta a Megasztárt megjárt kunszentmiklósi lelkész. Énekelni szeretek, és remélem, hogy a Megasztár segít elindulni ezen az úton – fogalmazott Bódi József

Fotó: Beküldött fotó / Forrás: TV2 Bódi József sikeresen szerepelt a válogatókon és bejutott a legjobb hatvan énekes közé. A lelkész levette a lábáról a Megasztár zsűrijét, mikor meghallották, milyen ösztönös tehetséggel énekelte el Charlie Jég dupla whiskyvel című örökzöldjét. – Rendkívül erős volt a mezőny. Az középdöntőmben én voltam a legöregebb, vagyis 40 éven felüli. Vetélytársaimmal ellentétben nekem nem volt komolyabb zenei előképzettségem. Amit tudok, azt autodidakta módon sajátítottam el. Ennek ellenére bejutottam a legjobb huszonnégy énekes közé. Az utolsó feladat, a párbaj nem úgy sikerült, ahogyan szerettem volna. Olyan rossz lett, hogy ellenfelemet és engem is haza akart küldeni a zsűri. A közönségszavazás végül Szilágyi Józsefnek kedvezett, így ő jutott be tizenharmadikként a Megasztár élő show-jába. Ennek ellenére elégedett vagyok a teljesítményemmel, barátságokat kötöttem, értékes tapasztalatokkal gazdagodtam. Egyszerű családapa vagyok, egy munkás ember, akinek a hétköznapjai nem erről szólnak, örülök neki, hogy idáig is eljuthattam – fogalmazott a József. A párbaj Bódi József és Szilágyi József között az élő show-ba jutásért

Fotó: Beküldött fotó / Forrás: TV2 A műsorbeli sikeren felbátorodva Bódi József egyre jobban vágyik rá, hogyha nem is főállásban, de énekes legyen. A lelkipásztorkodásról természetesen nem mondana le. – Tíz éves voltam, amikor elfogadtam Jézus Krisztust, mint Megváltómat. Három évvel ezelőtt kentek fel lelkipásztornak a magyarországi Szabadkeresztény Egyház berkein belül. Ezt megelőzően a Covid előtti időszakban a pünkösdi egyház kötelékében szolgáltam a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézetekben közel két évet mint börtönlelkész. A börtönlelkészi hivatás gyerekkori álmom volt, feladatomnak éreztem az elítélteken, rossz megítélésű embereken segítsek. Hirdessem Isten igéjét, az evangéliumot, az örömüzenetet, a jó hírt, hogy nekik is megadatik az újrakezdés lehetősége – fogalmazott Bódi József.

Népszerűségét nemes célra szeretné használni a Megasztárban feltűnt lelkés Remélem, hogy a műsor hoz annyi népszerűséget, hogy lelkészi szolgálatot különböző büntetés-végrehajtási intézményekben tudjam végezni. Addig is Kunszentmiklóson tartok istentiszteleteket a hívőknek, hirdetem az evangéliumot. Családomban a mindennapjaink része az ima, a bibliaolvasás, a közösségi oldalamon pedig napi szinten osztok meg bátorító igéket – hangsúlyozta Bódi József.