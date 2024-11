A Megasztár 2024 legújabb évadában az öttagú zsűri – Caramel, Marsalkó Dávid, Rúzsa Magdi, Marics Peti és Papp Szabi – 12 versenyzőt már továbbjuttatott az élő show-ba. Most a közönségen a sor, hogy egy 13. személyt is beszavazzon. Erre esélye van Bódi Józsefnek is. A kunszentmiklósi lelkipásztor hétfő éjfélig várja a szavazatokat.

Hétfő éjfélig lehet szavazni a kunszentmiklósi lelkipásztorra

A TV2 Play oldalán is olvasható: a közönség arra 12 középdöntős versenyzőre szavazhat, akik kiestek a párbajokból és búcsúztak. Közülük egy énekest most a nézők megmenthetnek, aki döntős lehet és tizenharmadikként színpadra léphet a november 10-i első élő show-ban és így akár esélye van megnyerni a mesés nyereményeket!

A szavazás már elindult, az a versenyző jut be az élő show-ba, aki november 4. 23:59-ig összesítve a legtöbb lájkot kapja a Megasztár közösségimédia-felületein.

Szavazni a Megasztár közösségimédia-felületein lehet.

