Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, október közepén Bódi József, a Szabadkeresztény Egyház lelkésze öt igennel jutott tovább a TV2 nagy sikerű tehetségkutatója, a Megasztár 4. válogatójában. A kunszentmiklósi lelkipásztor Charlie Jég dupla whiskyvel című számával nyerte el a zsűri tetszését.

Hétfőn éjfélig lehetett szavazni a kunszentmiklósi lelkészre

Fotó: TV2

A Megasztár 2024 legújabb évadában az öttagú zsűri – Caramel, Marsalkó Dávid, Rúzsa Magdi, Marics Peti és Papp Szabi – 12 versenyzőt már továbbjuttatott az élő show-ba. Hétfőig a közönségen volt a sor, hogy egy 13. énekest is beszavazzon. Bódi Józsefre is lehetett voksolni, ám végül a szavazatok alapján ő sajnos nem jutott be az élő adásba.