Új terület az egészségügy

Jákob Zoli a beszélgetés során arra is kitért, hogy új területet, az egészségügyet is betette az útjai közé. Az élet hosszabbító, úgynevezett longevity dolgok irányába fordult. Erre egy svájci intézetet választott, mely a legjobb a világon. Egyszer járt eddig ott, mondhatni tanulmány úton, de tervezi, hogy évente visszatér. Kétévente a longevity programot, a köztes években pedig a méregtelenítéssel, az egészséges táplálkozással kapcsolatos programokat iktatja be az életébe.

