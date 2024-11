Egy háromgyermekes családanya kereste meg Jákob Zolit, ugyanis férje elhagyta, és csak alkalmi munkákat kap, amiből nem tudja finanszírozni családja megélhetését. A milliárdos üzletembernek nem is kellett több, egyből a segítségükre sietett.

Háromgyermekes családanya segítségére sietett Jákob Zoli

Forrás: Jákob Zoltán Instagram-oldala

Jákob Zoli tűzifával is segített

Egy egész bevásárlókocsit megtöltött élelmiszerrel és tisztálkodási cikkekkel, emellett egy vastag borítékot is átadott a családnak Jákob Zoli. A három kicsi lányát nevelő dömsödi édesanya alig jutott szóhoz örömében. Elmondása szerint a lányok édesapja úgy ment el, hogy az egyéves kislányát még nem is látta. Mivel fája sincs fűteni, a rengeteg ajándék és pénzadomány mellé Jákob Zoli ígéretet tett, hogy másnapra küldet tűzifát is a családnak.