Jákob Zoli elárulta: nem is kettő, hanem három házassága volt – videóval

Sokan lépnek frigyre iskolai nagy szerelmükkel. Gondolta volna, hogy közéjük tartozik Jákob Zoli is. A Hartán felnőtt milliárdos üzletember a napokban több titokról is lerántotta a leplet. Ezek egyike, hogy az ismert két házassága mellett volt egy harmadik is.

Sebestyén Hajnalka Sebestyén Hajnalka

Jákob Zoli kapós a hölgyek körében. Két feleségétől három gyermeke született. Arról azonban csak most mesélt a TV2 Titkok Ramónával című műsorban, hogy egyetemistaként elvette iskolai nagy szerelmét. Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető a részletekről is faggatta. Jákob Zoli

Fotó: TV2 Jákob Zoli már a gimi első osztályában megsértette Jákob Zoli Baján a III. Béla Gimnáziumban érettségizett, kiváló volt matematikából, sokat versenyzett. Már első osztályban kinézte magának a szép szőke lányt, akitől az udvarlás első pillanatában csak annyit tudott kérdezni, miért vagy ennyire pattanásos. A lány megsértődött, és évekig szinte hozzá se szólt. Végül negyedik osztályban kiteljesedett a szerelem, összejöttek. A 300 fős falusi lagzi sem maradt el Jött a sorkatonaság, majd Budapesten a Műszaki Egyetem, ahol építőmérnöki diplomát szerzett Jákob Zoli, és kiváló tanulóként a köztársasági ösztöndíjat is elnyerte. Egyetem alatt vette feleségül szerelmét, akivel hét évig volt együtt. Igazi falusi lagzijuk volt háromszáz vendéggel. A teljes beszélgetés elérhető a TV2 Play oldalán, vasárnap pedig a TV2 Klubon láthatják a nézők 23.05-kor.