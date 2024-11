Hosszú Katinka és Wednesday

Hosszú Katinka és Suti András az Addams Family filmből csöppentek a táncparkettre, és a Lady Gaga Bloody Mary zenéjére tangóztak. Katinka maga volt Wednesday, a morbid lányt nagyon nagy örömmel alakította. Nem is akárhogy. Mindez párosult a tangóval, mely összességében mindhárom zsűri tetszését elnyerte.

Imádta a szerepét, hiszen ő maga is fura lány

A nem mindennapi tánc után Katinka elmondta: imádta a karakterét. Wednesday egy fura lány, és ő maga is az. Hiszen nem sokan mondhatják el magukról, hogy 30 éven át napi hat órát úsznak. Wednesday morbid, drámai és gyönyörű – és ezt együtt megjeleníteni táncban, nagy kihívás volt a számára. Katinka célja az volt, hogy mindezt megjelenítse. Suti András elárulta: jövő héten egy szexi tánccal készülnek.

Ismét veszélyzónában

Katinkáék tánca tetszett a zsűrinek, és a pontszámok alapján megosztott 4. helyen végeztek, de a közönség szavazatai ezúttal is rácáfoltak a zsűrire. Így Hosszú Katinka és Suti András páros is a veszélyzónába került, Tőröcsik Franciska és Baranya Dávid, valamint PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna párosok mellett. A zsűri 2:1 arányban Franciskáékat mentette meg, csak Juronics Tamás állt Katinkáék mellé. Végül az újabb közönség szavazás eredményeképp PSG Ogliék búcsúztak. Így láthatják a nézők november 9-én, milyen is a szexi tánc Katinkáéknál, ahogyan azt már Suti András beharangozta. A 3. élő adás témája: „Táncol a család” lesz.