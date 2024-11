Harmadik élő adásban is látványban gazdag produkciókat láthatott a közönség a nyolc párostól, hiszen az előző két adásban már elbúcsúztak egy-egy pártól. A Táncol a család mottó jegyében minden híresség hozta magával egy családtagját. Édesapa, unokahúg, férj, feleség, mindenki megfordult a táncparketten, ha rövid időre is. Hosszú Katinka férjét, Gelencsér Mátét invitálta meg.

Hosszú Katinka rumbát adott elő Suti András profi táncossal, a produkcióhoz csatlakozott Katinka férje, Gelencsér Máté is

Fotó: TV2

Tökéletes párt alkotnak

Hosszú Katinka elmesélte az adás során, hogy férjével nagyon szeret együtt lenni. Biztonságot nyújt a számára. Amellett, hogy szerelmesek egymásba, barátok is. Sokat nevetnek együtt, a jókedv meghatározza a kapcsolatukat. Boldog, hogy együtt is táncolhattak. Reméli, ha egyszer a kislányuk visszanézi, büszke lesz rájuk.

Hosszú Katinka ismét izgulhatott

A zsűri ismét gyönyörű táncokat láthatott a színpadon. Volt mindenféle stílus, a quicksteptől a cha-cha-cha-n át a tangóig. Hosszú Katinka és Suti András profi táncos rumbát adott elő, Gelencsér Mátéval kiegészülve. A zsűritől kapott pontszámuk az utolsó előtti helyre lett elég, megosztott 6. helyen végeztek. A végső végeredményt a közönségszavazatok némileg felülírták, de Katinkáék így is a veszélyzónába kerültek.

Veszélyzóna végkimenetele

A 3. adásban a kiesés szélére, a veszélyzónába Hosszú Katinka, Kucsera Gábor és Vomberg Frigyes került a profi táncpartnerével. A zsűri megmentette Kucsera Gáborékat. A nézők pedig végül Vomberg Frigyeséket juttatta tovább. Katinkáék elbúcsúztak.

Hatalmas élményként tekint vissza

A kiesés után Katinka sajnálta, hogy megszakadnak a próbák, melyek már beépültek a mindennapjaiba. Nagyon megszerette a táncot, sőt a jövőben szeretné magánemberként folytatni is, Suti Andrással. A Dancing with the Stars kapcsán megjegyezte, hatalmas élményt adott a számára. Imádta minden percét. Pontosan azt adta számára, amit várt tőle és amiért elvállalta a felkérést, plusz még barátságokat is hozott. Suti Andris nagyszerű tanára volt, minden próba fantasztikus hangulatban telt.

Suti András egyik szeme sírt, a másik nevetett a kiesés után. Számára is nagyon jó volt Katinkával együtt dolgozni, és szeretett volna még további táncokat bemutatni vele, különösen a pasodoble-t.