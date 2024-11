Sokakat meglepett az, hogy a bajai származású úszónő versenyzőként szerepel a Dancing with the Stars idei évadában. Hosszú Katinka partnerével, Suti Andrással rengeteget készül, hogy kihozza magából a maximumot. Legutóbb Wednesday bőrébe bújva tangóztak, amelynek meg is lett az eredménye.

Hosszú Katinka

Fotó: Rácz Tamás

Tavaly augusztusban lett édesanya Hosszú Katinka. Kislányáról, Kamíliárólés férjéről most egy újabb fotót osztott Instagram-oldalán.

„Szerelmeim” – írta a kép mellé Katinka.