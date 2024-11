A TV2 Mokka című műsorában meséltek élményeikről. Hosszú Katinka és Suti András is őszintén vallott érzéseikről. Nagyon sajnálták, hogy kiestek, de sok szép élményt éltek át együtt.

Hosszú Katinka és Suti András az első adásban quickstepet táncolt

Fotó: TV2

Komfortzónán kívül esett a tánc

Hosszú Katinka elmondta: nagyon élvezte a műsort, eleinte ő maga se tudta, mit várjon tőle. Korábban sosem vállalt hasonló felkérést, csak az úszás létezett a számára. Ugyanakkor mindig is szeretett táncolni, és boldog, hogy a tánctanulásban Andris lett a partnere.

A tánc teljesen komfortzónán kívüli volt a számára. De nemcsak maga a tánc mint mozgásforma volt idegen a számára, hanem az is, hogy színpadra álljon, közönség előtt előadjon bármit is. Végül azonban élvezte minden pillanatát.

Hosszú Katinka még mindig tud izgulni

A harmadik adásra már teljesen belerázódott, nagyon sajnálja, hogy kiestek. Önmagáért vállalta a felkérést, kíváncsi volt arra, hogy egy ilyen szituációban hogyan tud teljesíteni. Sokszor érezte, hogy ez életidegen számára, komfortzónán kívüli, de nagyon-nagyon jól érezte magát. Andris mindig megnyugtatta. Azon is meglepődött, hogy élsportolóként, az úszóversenyeken megélt éles helyzetek után, még mindig tud izgulni.

Végig önmaga tudott maradni

Suti András is megosztotta véleményét. Most először dolgozott sportolóval, ráadásul egy háromszoros olimpiai bajnok úszónővel, akit nemcsak ő, de a családja is nagyon tisztel. Először nem tudta, hogyan tudja kezelni a dolgot, de Katinka annyira emberi volt, és annyira közel tudtak kerüli egymáshoz, hogy nem volt benne feszültség, végig önmaga tudott maradni. A komoly sportmúltja pedig segítette a munkát, nagy előnyt jelentett a tánctanulásban is.

Utolsó tánc

A harmadik adásban a párosuk kiegészült Katinka férjével, Gelencsér Mátéval. Aki bár kis szerepet kapott a koreográfiában, de nagyszerű élmény volt a számára is. Nem volt könnyű rávenni, de megérte. Végül a beszélgetés végén elhangzott, a műsorban még egy táncot láthat majd a közönség Katinkáéktól.