Halloweeni lázban égve lép újra színpadra Hosszú Katinka

Halloweeni hangulatban szombat este folytatódik a TV2 Dancing with the Stars táncos showműsora. Újra parkettre lép a Hosszú Katinka – Suti András páros, akiknek sokan szurkolnak Bács-Kiskun vármegyében is, hiszen a világhírű úszónő bajai származású.

Szombaton 19.30-kor kezdődik a táncos műsor. A Dancing with the Stars-ban első adásában még tíz híresség táncolt, ma már csak kilenc fog. Minden adás végén elbúcsúznak egy pártól. A szombati adás kapcsán Hosszú Katinka mesélt a halloweeni emlékeiről, és horrorfilmekhez iránti egykori rajongásáról. Hosszú Katinka felidézte halloweeni élményeit az újabb táncparkettre lépése előtt

Forrás: TV2 Hosszú Katinka megköszönte a szavazatokat A TV2 Play platformon hallható kis videóban Hosszú Katinka először is megköszönte mindenkinek a szavazatát a múlt heti adás alatt. Nagyszerűen érezték magukat, nagyon boldog, amikor táncolhat. Halloweeni emlékek A szombati adás halloweeni hangulatú lesz. Ehhez kapcsolódóan Suti András elmesélte, legutoljára egy hónapja öltözött be párja születésnapi buliján, vámpír volt. Hosszú Katinka viszont már sokszor részt vett halloweeni bulin, ráadásul az Amerikai Egyesült Államokban, ahol ennek az ünnepnek nagy hagyománya van. 2008-ban költözött ki Los Angelesbe, és azokban az években halloween idején több napon át buliztak. A beöltözés pedig szinte kötelező. Még edzésre is úgy járt. Horror filmek nagy mennyiségben A téma kapcsán Hosszú Katinka azt is elárulta, tizenévesen nagy horrorfilm-rajongó volt. Mániája volt a horror, állandóan azt nézte. Most már saját bevallása szerint túl fáradt ahhoz, hogy féljen.