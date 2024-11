Mint azt Instagram-oldalán Erdélyi Mónika megosztotta, munka és pihenés miatt az USA-ban töltött pár hetet lányával, Mollival. Két éve Los Angelest fedezték fel.

Erdélyi Mónika

Forrás: Erdélyi Mónika Instagram-oldala

Erdélyi Mónika Los Angeles után New Yorkban töltötte a halloweent

Most New York-ban éltek át fantasztikus élményeket, melyeket több posztban is megosztott oldalán. Külön öröm volt számára, hogy a halloweent is a Nagy Almában tölthette, ahol embernagyságú patkányokat és húsevő virágokat is láttak, illetve azt is megmutatta, ők minek öltöztek.

De többek között Brooklyn Dumbo városrészébe is ellátogattak.