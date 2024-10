Lenyűgöző gombafajt mutatott be Daisy a minap, amit valószínűleg sokan nem ismernek. Az óriáspöfeteg a világ legnagyobb gombái közé tartozik, fiatalon ehető és ízletes, illetve gyorsan növekszik, akár egyetlen nap alatt is jelentős méretet ölthet.

A kecskeméti influenszer szerint az óriáspöfeteg az egyik legfinomabb gombafajta

Az óriáspöfeteg Magyarországon is előfordul, de nem túl gyakori, pedig számos jó tulajdonsággal bír. Többek között vérzéscsillapító és sebgyógyító hatása is lehet. A népi gyógyászatban régóta alkalmazzák, de a modern tudomány is bebizonyította, hogy immunerősítő és daganatellenes hatása van.

Az óriáspöfeteg nagysága számokban is kimutatható

Ez a lenyűgöző gomba akár egy méter átmérőjű és 20-25 kilogramm súlyú is lehet. Emellett egyetlen óriáspöfeteg akár 7 billió spórát is tartalmazhat. Daisy szerint amellett hogy hasznos, a legfinomabb gombafajta is, ő általában rántva szokta elkészíteni, de grillezve és töltve is igazán finom.