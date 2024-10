Ötödik hete fut A Kísértés, a párok próbája. A Bács-Kiskun vármegyéből érkező jegyespár, a kecskeméti Inge és Lóri szerelme is egyre ingatagabb talajon mozog. Ezen a kedd esti kísértés tábortűz-ceremónia sem segített, sőt, inkább lökött egyet rajta a mélybe.

A Kísértés tábortűz ceremónián a lányok közül többen is könnyeikkel küzdöttek. Balról alsó sor: Inge és Brigi, felső sor Toncsi és Dorina.

A Kísértés tábortűz-ceremónia

A keddi show-t vitte a tábortűz-ceremónia. Kasza Tibi műsorvezető mindvégig tökéletesen fokozta a kedélyeket. Mind a csajok, mind a srácok szembesülhettek, mi történik párjukkal a másik villában. Egyedül Toncsi és Ati nyugodhatott meg, egyelőre.

A kecskeméti Inge és Lóri

A jegyespár jövője kétséges. Inge egyre közelebb kerül a kísértő Norbihoz, bár még nem történt köztük egy csók se, az érzelmi szála azonban megjelentek. Inge kitart, de vallja, amit lát Lóriról, az egyre inkább megtölti nála azt a bizonyos poharat. Lóri viselkedése nem tetszik neki, ciki és gáz. Lóri egy kísértőnek se engedett még, de azt nagyon élvezte, amikor olajos masszázst kapott a félmeztelen kísértő szépségtől. Inge képsorait látva hangoztatta: ő sosem akart megállapodni, csak Inge miatt hajlott efelé, de lehet, hogy jobb, ha visszatér önmagához.

Brigi és Dusán

A másik jegyespár szerelme is látott már szebb napokat. Dusán magatartása vicces. A kísértő Eda kegyeit keresi, simogatja, puszilgatja, ölelgeti, egy ágyban alszik vele, és nem éppen szép bókokat mond Brigiről. Ugyanakkor hangoztatja, Brigi a mindene. Így nem csoda, hogy Brigi engedett a kísértő Máténak, csókolóztak, és együtt aludtak, bár újabb lépést egyelőre nem tettek.

Dorina és Noel

Ők azok, akik már az elején félreléptek. A tábortűz-ceremónián csak újabb képsorokat láthattak a másikról. Dorina sírva fakadt, látva Noelt több csajjal is. Míg Noel inkább elfordult, ne is lássa. Dorina így továbbra is Zotya karjaiban vigasztalódik, Noel meg mindig máséban.

Toncsi és Ati

Ők az a pár, akikről nem sok minden mondható el. Kitartanak szerelmük mellett, bár apró nem tetsző jelek már megjelentek a tábortűznél látott videókban.

Egymásnak üzenhettek a párok

Egymásnak üzenhettek a párok

A Kísértés szerda este folytatódik. Az előzetes alapján egymásnak üzengethetnek majd át a párok videókon keresztül, sőt, a csábítók is szót kapnak, csak hogy hergeljék egymást.