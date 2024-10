Nem unatkoznak a TV2 A Kísértés című reality show párjai és kísértői. Bács-Kiskun vármegyéből a kecskeméti Lóri tovább kavarja a szálakat, és kihasználta azt is, hogy a fejére került a korona. A kecskeméti Inge bánkódik jegyese, Lóri miatt, de jól érzi magát Norbi és Jeremy társaságában.

A Kísértés hétfői adásában a kecskeméti Lóri kapta a koronát

Fotó: TV2

Egymást olajozták a lányok

A szavazatok alapján Lóri és Toncsi kapta a koronát, így egy napig az történt, amint kértek. Lóri valóban tudja élvezni az életet, és mint egykori példaképe, álomembere Hugh Hefner azt kérte a kísértő lányoktól, hogy kettesével egymást olajozzák be. A túlfűtött, erotikus pillanatokat nemcsak a srácok élvezték. Sőt jött a csavar, a három díjazott választhatott magának alvópartnert, kivéve Lórit, hiszen ő hű jegyeséhez.

Dusán és Eda

Eda, a kísértő Dusánt választotta, aki továbbra is állítja, hogy jegyese, Brigi iránt dobog a szíve, de tettei sokszor mást mutatnak. Egyelőre azonban úgy tűnik, csak aludtak egymás mellett. Tina és Noel is együtt aludt, ott viszont már villanhatott a vörös gömb. Niki pedig Atira voksolt.

Újra villant a vörös gömb

A fiú és a lány villában is villogott a vörös gömb. Vajon ki miatt? Ment a találgatás. Az igazságot a kedd esti tábortűz ceremóniánál megtudhatják a párok. Ráadásul négy kísértőt közben haza is küldtek: Natit, Cynthiát, Rolandot és Lombardót.

Erotikus pillanatok mindkét villában

Lóri király kérésére a kísértő lányok nemcsak egymást olajozták, de később a srácokat is, még Lóri is kivette részét az erotikus masszázsból. A lány villában pedig a kísértő srácok chippendale show-t mutattak be, a csajok megelégedésére.

A Kísértés „álompárja” összejött

Brigi egyrészt élvezte Máté chippendale táncát, közben maga alatt is volt már napok óta, a vörös gömb is kivillant, így végül engedett Máténak. Csókolóztak, együtt aludtak. Az ő románcuk már a kezdetektől alakult, a többiek annyira örültek a fejleménynek, hogy meg is ünnepelték őket.

Jön a tábortűz ceremónia

A kedd esti adás fókuszában a tábortűz ceremónia lesz, ahol vélhetően a legtöbben szomorúan és kiábrándultan szembesülnek majd párjuk hűtlenségével vagy éppen nem tetsző tetteivel. A Kísértés, a párok próbája a TV2 műsorán hétfőtől csütörtökig 21.30-tól látható.