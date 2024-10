A srácok sem nyugodtak

A tábortűz-videók a fiúkat is elgondolkodtatták. Lóri újra azzal szembesült, hogy Inge talán már érzelmileg is megérintődött Norbi és Jeremy iránt. Úgy döntött, innentől ő is enged. Éjszakát – bár semmi extrával – , de Annával egy ágyban töltötte. Noel azt hallhatta, hogy Dorinának Zotya csak egy pótlék, de közben a szex továbbra is megy közöttük. Dusán taktikája révén teljesen kiismerhetetlen. Keresi Eda és Angi kegyeit, minden rosszat elmond Brigiről, mégis állítja, ki akarja húzna Brigit a gödörből, és talán mégis lesz közös jövőjük. Annak ellenére, hogy Brigit Máté vigasztalja. Ati teljesen nyugodt maradt.

Utolsó közös este

A tábortűz után volt az utolsó közös este, mert tudták, másnap néhányan már elköszönnek a csapattól. A lány villában érzelgősen búcsúzkodtak, beszélgettek, iszogattak. Dorina ki is üzent a villából, a korábban már távozott – csengődi származású – Lindának, akit nagyon megszerettek. A fiú villában pedig tetőfokára hágott a buli, szomorkodásnak nem volt helye.