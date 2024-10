A Kísértés a végéhez közeledik, az érzelmek, indulatok egyaránt kavarognak a fiú és lány villában.

A Kísértés csütörtöki adásában Lóri és Tina is nagyon élvezte a közös fotózást

Fotó: TV2

A tábortűz-ceremónia hatása

Még mindig hatása alatt vannak a párok a tábortűznél látott képsoroknak, illetve az üzeneteknek. Így egy éjszakát Dusán és Noel együtt töltött, a csajokat kizárva. Brigi és Dorina viszont továbbra Mátéval és Zotyával.

Inge kiakadt

A csütörtöki adásban nagyobb szerepet kapott a kecskeméti Inge, Norbi és Jérémy hármas. Eddig úgy tűnt örömmel veszi Norbi közeledését, de most kiakadt. Szerinte Norbi csak játszik vele. Norbi viszont úgy véli, Inge magának se vallja be érzéseit. Közben Jérémy a háttérből támogatja, és örömmel vette, hogy ezúttal Inge őt hívta randira.

Lóri teljesen felszabadult

Inge jegyese, Lóri a tábortűz videók láttán úgy döntött, most már ő sem fogja vissza magát. Maximálisan élvezte a randin a közös fotózást az általa választott Tinával. Forrt a hangulat köztük az erotikus hangulatú fotózáson. Bár Tina később az üvegezés közben Noellel csókolózott, akivel már működik köztük a kémia.

Atinak bűntudata van

Toncsi miatt némi bűntudata van Atinak, de a csábítók próbálták meggyőzni, hogy ne legyen. Randira Edát hívta, akivel ők is közös fotózáson vehettek részt, egy medence partján. Erotikus pillanatokban az ő közös randijuk is bővelkedett.

Lányok tekertek

Míg a fiúk egy felejthetetlen fotózáson jártak randi gyanánt, a lányoknak sport jutott. Brigi és Máté, Dorina és Zotya egyaránt jól érezte magát a magaslati kerékpáros kötélpályán.

Üvegezés és bilincs

A fiú villában üvegeztek, a lány villában bilincsbe verték a csajokat egy-egy csábítóval. Míg a srácok és csábítóik élvezték az üvegezés közbeni feladatokat, csókok csattantak, öltáncokat lejtettek, addig a lány villában nem volt éppen kedélyes a bilincses sztori.

A Kísértés folytatódik

Most néhány nap szünet jön, de hétfőn este folytatódik a párok próbája. Újabb randik is lesznek, Dusán nagyon is boldog, hogy Angit viheti el. Noel új terepre lép, és Barbival megy el. A Kísértés hétfőtől csütörtökig 21.30-tól látható a TV2-n.