– Hogyan élted meg a fájó szavakat a villában?

– Bár tartottam magam, nagyon fájtak olykor Lóri szavai, nemhiába estek jól Norbi és Jérémy vigasztaló szavai. Szerencsére sikerült mindent tisztázni Lórival a műsor végén.

– Arról, hogy a másik villában mi történt, ti sem tudtatok teljes részleteket a videóbejátszásokon túl, egészen a műsor közvetítéséig. Amikor megnéztétek, voltak viták?

– Együtt néztük végig. Meg kell vallanom, akadtak nézeteltérések. Valójában, mi is most szembesültünk azzal, hogy mi minden zajlott a fiú és lány villában. A műsort nézve, újabb fájó mondatokat hallottam Lóritól, amit a videóbejátszások alatt nem. Ezen veszekedtünk is, de sikerült mindent tisztáznunk, átbeszéltük a történteket.

– Az utolsó szembesítésnél, maximálisan biztos voltál magadban, hogy Lórival szeretnél távozni a szigetről?

– Igazából nem, de amint odaértem Kasza Tibihez és megláttam Lórit, tudtam, mennyire szeretem és csak őt akarom.

– Együtt jöttetek a szigetről. Mi történt azóta?

– Januárban volt a forgatás. Amikor hazajöttünk, még jobb lett a kapcsolatunk. Jobban odafigyeltünk egymásra, mintha újra randizni kezdtünk volna. Sokkal jobb lett a kapcsolatunk. Lóri áprilisban leköltözött hozzám Kecskemétre, azóta is együtt élünk.

– Tervezitek az esküvőt?

– Igen, a dátum még nincs meg, de azt már tudjuk, hogy egy romantikus környezetben, egy gyönyörű szigeten szeretnénk megesküdni, szűk családi körben.

– Milyen visszajelzéseket kaptál a környezetedből a műsor során?

– A legjobban azon tudtam lemérni a reakciókat, hogy van egy elég nagy Tiktok-követőtáborom. Az első napokban még többen is kifejtették véleményüket, hogy miért kell egy olyan műsorba elmenni, ahol minden a szexről szól. Rövidesen azonban elcsendesedett ez a tábor, mert rájöttek, hogy ez a műsor korántsem erről szól. Romantikus helyen, fiatalok keresték a válaszokat a párkapcsolatukban felmerülő kérdésekre. Persze olykor-olykor voltak ízléses erotikus pillanatok, de pont ettől volt teljes A Kísértés. A végére már mindenki nagyon kedves volt, és szurkoltak nekünk.

– Tartod a többiekkel a kapcsolatot? És ha igen, kivel?