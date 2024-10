A Kísértés hétfői adásában nagy szerepet kapott a kecskeméti Inge, aki – mondhatni – három vasat tart a tűzben. Lóri mellett ott van neki a lány villában Norbi és Jeremy is.

A Kísértés hétfői adásában Inge, Jérémy és Márk éppen jót nevetnek a vágyfokozó növényeket látva

Fotó: TV2

Inge választása

A Kecskeméten élő Inge érzelmei egyelőre nem látszanak tisztán. Korábban Norbival volt szorosabb a kapcsolata, de vele jelenleg csak veszekszik. Most azonban újra Jeremy a kedvezményezett, randira is őt hívta. Inge látszólag érez a srácok iránt, van némi kémia, de szavaival mindent üt, tagad. Állítja: Jeremy -re csak barátként néz. Vallja, belülről hideg és Lórit szereti. A villalakók is úgy látják, igenis vannak érzelmei Jeremy iránt.

A Kísértés randik

A hétfői adásban adták le Inge és Jeremy , valamint Márk és Toncsi randiját, vágyfokozó afrodiziákumokkal fűszerezett masszázst adtak egymásnak. Dusán és Angi, illetve Noel és Barbi pedig tantrikus jógán vett részt a randijukon, ahol igencsak forró pillanatokat éltek át.

Dusán élvezi az életet

Dusán is kettő plusz egy vassal játszik, bár jegyeséről, Brigiről most alig esett szó. Angi az új kiszemelt, akivel nagyon jól érezte magát a randin. Sőt élvezte, hogy ezzel Edát féltékennyé teheti. Egy kicsit még rá is játszottak. Dusán azonban kijelentette, csóknál tovább nem megy.

Noel és Tina

Az adás elején, a legújabb csábító, Natali fogta magát és elköszönt mindenkitől. Kijelentette, ő hazamegy. A srácok nem bikák az ő szemében, így nincs miért maradnia. Így Noel számára a korábbi három lányból már csak Tina maradt, akivel – korábbi elhatározása ellenére – újra csókolózott a bulin. Nem is akármilyen buli volt, hiszen latin estet tartottak a fiú villában, maximálisan forró hangulatban.

Brigi és Máté

A lány villában hawaii hangulatot teremtettek, a lányok hawaii hula táncot ötvözték az öltáncokkal. Nagyon élvezte szinte mindenki. Kivéve Mátét, aki sérelmezte, hogy kiszemeltje, Brigi több srácnak is nagyon rázta. A bimbózó kapcsolatuk így egy bukkanóra lépett, egyelőre nem tudni, hova fut ki.

Újabb tábortűz lesz

A keddi adásban újabb tábortűz ceremóniára mennek a párok tagjai. Az előzetest látva sok kiábrándulás, mindent elsöprő indulatok és sírás várható. A Kísértés hétfőtől csütörtökig 21.30-tól látható a TV2-n.