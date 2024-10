Jákob Zoli hartai származású üzletember vasárnap ünnepelte 56. születésnapját. A közkedvelt körmöskirályt számos rajongója felköszöntötte a jeles napon. Instagram-oldalán meg is köszönte a sok jó kívánságot. A biztos – a kommentek alapján is –, hogy az országosan is ismert celeb jó néhány évet letagadhat.

Jákob Zoli

Fotó: Szabolcs László