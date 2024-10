Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, Jákob Zoli hartai származású üzletember Londonba utazott egy szépségkiállítás miatt. A munka mellett maradt némi ideje szétnézni is. Az esős-borús időjárást is megtapasztalhatta, ám az sem tántorította el, és bejárta London nevezetességeit, és felszállt az ikonikus emeletes buszra is.

Bejárta Kensingtont, megtekintette a British Múzeumot és a Londoni Természettudományi Múzeumot is. Megkóstolta a Fish and Chips-et is. Az útja során természetesen szuvenírekből is bevásárolt – mindezekről egy rövid videót is posztolt Instagram-oldalára.