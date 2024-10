Korábban már beszámoltunk arról, hogy Jákob Zoli, hartai származású üzletember egy áramot, élelmiszert és még egy okostelefont is vitt a nehéz sorsú pesti családnak. Ezúttal egy salgótarjáni család életét is örökre megváltoztatta.

Jákob Zoli

Legújabb posztjában egy salgótarjáni kisgyermekes családot lepett meg, akik többek között élelmiszert, babakocsit, pelenkát, és két tonna tűzifát is kaptak. Zoli saját maga cipelte be a hatalmas farönköket az udvarba, Nem utolsó sorban még egy vadiúj okostelefonnal is meglepte a családot.

Jákob Zoli ismét bebizonyította, hogy hatalmas szíve van

Zoli a videóban elmondta, mennyire szimpatikus neki a család, és örül, hogy eljött hozzájuk, és a cselekedetével arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy ha megtehetjük, segítsük a rászorulókat.

Végezetül egy borítékot nyújtott át az édesanyának. Könnyekből és meghatottságból most sem volt hiány.