Dancing with the Stars 1 órája

Hosszú Katinka alig várja, hogy a táncparkettre lépjen szombaton

Szombat este debütál a TV2-n a Dancing with the Stars újabb évada. Az idei műsorban a bajai származású Hosszú Katinka is parkettre lép.

Sebestyén Hajnalka Sebestyén Hajnalka

A táncos show-műsorban Hosszú Katinka háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok úszónőnek a profi táncpartnere Suti András, a latin-amerikai táncok professzionális kategóriájának magyar bajnoka lesz. Hosszú Katinka alig várja, hogy a táncparkettre lépjen szombaton

Forrás: TV2 Hosszú Katinka Instagram-oldalán közzétett posztja szerint már keményen edz, a nyújtás elég jól megy neki. Alig várja, hogy fellépjen. Bár izgul, de reméli, hogy elnyeri a nézők tetszését. A műsor szombaton 19.30-kor kezdődik a TV2-n. Katinka mellett sok ismert sztár húz tánccipőt, köztük például Kucsera Gábor kajakozó, Szabó Zsófi műsorvezető, Tóth Gabi énekesnő, WhisperTon és PS Ogli is.