Hosszú Katinka és Suti András a Flashdance zenéjére táncolt a Dancing with the Stars-ban

Szombat este debütált a TV2 Dancing with the Stars ötödik évada. A táncos showműsorban Hosszú Katinka is továbbjutott a következő adásba. Voltak pillanatok, amikor ez nem is volt annyira biztos.

A Dancing with the Stars-ban tíz híresség lépett táncparkettre profi táncosok oldalán. A bajai származású, olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka Suti Andrással táncolt. A Flashdance zenéjére a quickstep táncukat az öröm, a maximalizmus és az összhang együttesen sugallta. Hosszú Katinka és Suti András

Fotó: TV2 Kiderült, ki lett a 10. pár A kilenc pár már régóta ismert volt. A tizedik szereplő személyét egészen a premierig homály fedte. Südi Iringó profi táncos a műsor elején őszintén vallott arról, nagyon sajnálja, hogy mégsem Galambos Lajcsival táncolhat. Az élő műsorban pedig kiderült, partnere Vomberg Frigyes séf, a Séfek séfe egyik zsűritagja lett. Tangótól a rumbán át a keringőig A párok valamennyien kitettek magukért. Olyan táncokat adtak elő, melyek lenyűgözték a közönséget, sok esetben a zsűrit is. Bár a kritika sem maradt el. Az est folyamán volt tangó, szamba, jive, quickstep, salsa, paso doble, slowfox, showtánc, rumba és keringő. Mindeközben a humor is szerepet kapott, nemcsak a maximalizmus, így a néző duplán élvezhette a táncos showműsort. Hosszú Katinka félt a quickstep tánctól Hosszú Katinka fantasztikusan szerepelt a táncparketten. A Flashdance filmzenére quickstepet táncolt profi partnerével, Suti Andrással. A tánc előtti kisvideóból néhány érdekesség is kiderült, például az, hogy Katinka gyakran jár lőtérre. Vagy az, hogy a tánc nagyon sokat adott számára az elmúlt hetekben, a próbák alatt. Az már mindenképpen pozitív hatása a tánctanulásnak, hogy a tánc által sokkal nőiesebbnek érzi magát. Amikor megtudta, hogy quickstep táncot kell előadniuk, megijedt, mert ettől félt a legjobban. Suti András pedig bevallotta: nagyon is emberi Katinka. Sokan mint kiváló úszót a piedesztálra emelik, de közben ő nagyon is emberi a kiváló kvalitásai mellett.

Végső eredmény A zsűri pontjai mellett a közönség szavazatai is számítottak. Katinkáék a zsűri pontszámai alapján a középmezőnyt jelentették. Ehhez jöttek a közönségszavazatok. A végeredmény szerint az kiesés zónába Katinkáék, Tóth Gabiék és Kamarás Norbiék kerültek. A zsűri tovább engedte Katinkáékat, és végül Norbiék számára ért véget a tánc. Jövő szombaton folytatódik a Dancing with the Stars.