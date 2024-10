A Dancing with the Stars ötödik évadában is hírességek állnak színpadra profi táncpartnereikkel. Hosszú Katinka háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok úszónak a profi táncpartnere Suti András, a latin-amerikai táncok professzionális kategóriájának magyar bajnoka lesz.

Hosszú Katinka a következőket mondta a verseny kapcsán. Kihívásként tekint rá, több szempontból is. Imád táncolni, bár állítása szerint nem tud táncolni. Soha nem vett táncórákat, csak egyetlen alkalommal, az esküvője előtt. A Dancing with the Stars-ban így a nulláról indul, éppen ezért nagy kihívás számára. Talán pont ezért a kihívásért is vállalta el a felkérést. Nagyon örült annak, hogy Suti András lesz a párja, mert az elmúlt évadok alapján úgy gondolta, vele passzolnak.

A műsor abból a szempontból is kihívás lesz számára, hogy élete nem a színpadon zajlik, sok más versenytársával szemben, akik énekesnők, színésznők.