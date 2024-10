Október 26-án immár ötödik évadával érkezik a Dancing with the Stars. Ezzel kapcsolatban a TV2 bővebb információkat is megosztott. A szuperprodukcióban ismét hírességek állnak színpadra profi táncpartnereikkel hétről-hétre. A töretlen népszerűségnek örvendő táncos műsorban között parkettre lép a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, Kucsera Gábor kajakozó, Szabó Zsófi műsorvezető és Tóth Gabi énekesnő párjával, Papp Máté Bencével.

Hosszú Katinka

Fotó: TV2

Küzdelem a trófeáért

A BBC Studio, Dancing with the Stars című világsikerű, eredeti formátumának magyar szériája folytatódik a TV2-n Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével. Ezúttal is szombat esténként zajlik majd a küzdelem a Dancing with the Stars idei trófeájáért és eldől, hogy a tavalyi széria után idén is férfi győztest ünnepelhetünk, vagy a hölgyek visszaveszik a legjobb táncosnak járó elismerést a nem mindennapi showműsor fináléjában. A TV2 látványos showműsorának kulisszatitkaiba a produkció online riportere, Lissák Laura kalauzolja majd a nézőket a TV2 Play oldalán.

Hosszú Katinka és Suti András

A Dancing with the Stars ötödik évadában tíz híresség lép táncparkettre párjával. A nevek közül mindenképpen kiemelkedik Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok úszó és profi táncpartnere, Suti András, a latin-amerikai táncok professzionális kategóriájának magyar bajnoka.

Hosszú Katinka és táncpartnere, Suti András

Fotó: TV2

Először nemet akart mondani

Hosszú Katinka a TV2 Mokka műsorában vallott arról, hogyan is döntött a tánc mellett. Elmondta: amikor először felhívták, azonnal nemet akart mondani. A táncot a nulláról kezdte el, de partnere, Suti András szerint nagyon jól halad, rendkívül ügyes, gyorsan tanul. Katinka még hozzátette: válogatott úszótársai azzal biztatták, csak táncolj úgy, mint a záróbulikon!

A Dancing with the Stars majdnem teljes csapata

Hosszú Katinka és Suti András mellett kilenc másik pár táncol. Ők a következők.

– Szabó Zsófi, a Mokka és az Újratervezés műsorvezetője, színésznő, a TV2 Klub nagykövete és profi táncpartnere, Andrei Mangra, Európa-bajnoki ezüst-és bronzérmes, valamint világbajnoki latin- showtánc finalista, ötszörös Dancing with the Stars döntős, a magyarországi Dancing with the Stars 2. évadának győztese.