– Nem is gondolnád, de a csicseriborsó leve ugyanúgy kemény habbá verhető, mint a tojásfehérje. Több receptnél is hasznos lehet ez a tulajdonsága, én most a hamis majonézt próbáltam ki – írta közösségi oldalán Daisy.

Bukovicsné Békefy Daisy

Forrás: Bukovicsné Békefi Daisy Instagram-oldala

Egy keverőtálba tette a csicseriborsó levét, majd fél citrom levét, egy evőkanál mustárt és sót adott hozzá. Botmixerrel felverte, mint a tojásfehérjét, majd hozzácsorgatta az olajat.

Hozzátette, minél több olajat használunk, annál sűrűbb lesz. Megkóstolnád te is?