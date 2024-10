Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, Aurelio idén februárban szabadult a börtönből, néhány hete pedig a háziőrizetnek is búcsút mondhatott. A bajai származású egykori valóságshow-szereplő megélt mélységeket és magasságokat is az elmúlt években, de talán most a legboldogabb. Nem véletlen, hiszen szerető családra lelt, amit még sikerült tetőznie Teddy-nek is – számolt be róla a ripost.hu.

Aurelio élete legszebb szakaszában van.

Fotó: MG / ripost.hu

A nehézkes kezdethez képest annyira eleven kutyusról van szó, hogy Teddy mellett nincs egy unalmas perce sem a Caversaccio családnak!

Nagyon vidám és pörgős személyiség, mozgásban tart minket! Következő projektként vettem neki hámot és egy csont alakú kutyanyakörvet – természetesen aranyból –, amire a következő lesz írva: Ca­ver­sac­cio Teddy.

– nyilatkozta a korábbi villalakó.

Aurelio imádja párja kutyáját

Fotó: Ripost / archív-fotó

Aurelio édesapaként is remekül teljesít

Édesapaként is remekül teljesít Aurelio, ugyanis igyekszik minél több időt tölteni kislányával. Ráadásul Aurelio párja, Niki kiskutyáját saját gyermekeként szereti. Szerencsére kislánya és a kutyus jól kijönnek egymással.

„Hálás vagyok, amiért kislányom született, Teddy pedig fiúként érkezett az életembe, mert így lényegében fiús és lányos apuka is vagyok! Úgy figyelek rá, mint a kislányomra.” – tette hozzá az édesapa.