A csavaros fordulatokkal teli Kísértés reality-ben Bács-Kiskun vármegyét még egy pár képviseli, Kecskemétről Inge és Lóri. A jegyespár stabil kapcsolatában is látszik már némi megingás. A Kísértés-tábortűz számukra is hozott meglepetést, negatív értelemben.

A Kísértés tábortűz-ceremónián a lányok: Inge, Brigi, Toncsi és Dorina

Forrás: TV2

A Kísértés tábortűz-ceremóniára a lányok érkeztek elsőnek

A hétfői adásban Kasza Tibi műsorvezető először a lányokat hívta a tábortűz-ceremóniára. Toncsi nem félt tőle, bízott a párjában, Atisban, hogy nem csinál semmi olyat, amivel kockáztatná kapcsolatukat. Így is volt. Ez később fordítva is igaz volt, Atis is megnyugodhatott. A nézők nem is nagyon vártak mást, mivel eddig ők egyáltalán nem mutattak olyat, ami bármilyen szinten is megmozgatná az állóvizet.

A kecskeméti Inge kissé kiakadt

A tábortűznél Inge már nem éppen azt látta, ami megnyugtatta volna. Lóri engedett egy-egy érintésnek, sőt olyanokat mondott rá, ami részéről már nem fér bele. Kissé kiakadt a megszólalásain. Ezzel szemben később Lóri egyáltalán nem aggódhatott, maximum azon, hogy Inge jelezte, hogy visszaadja a gyűrűt, ha olyat lát. De Lóri úgy gondolja, ő ezt a határt még nem lépte át, és nem is akarja.

Brigi elsírta magát

A tábortűznél Brigi olyanokat látott és hallott, melyet nagyon a szívére vett, sírt is. Megsemmisülve hallgatta, miket mond róla kedvese. Könnyeivel küszködve mondta, megalázta őt. Dusán is dühös volt rá, mivel Mátéval és Lombardóval is közeli a kapcsolata, bár konkrétan még semmi nem történt.

Dusán és Brigi jegyespárként érkezett A Kísértés szigetére, de nagyon úgy tűnik, nem úgy távoznak. Bár még egyikük sem lépett félre, Dusán egyre inkább hajlik efelé, mint mondta, eddig csak parázs volt közte és Eda között, de most begyúlt. S mint arra a keddi adás előzetese utal is, vélhetően meg is teszi.

Dorina és Noel is egymásba szemébe nézne a végén

A legkeményebb pofonokat Dorina kapta, bár Noel úgy érezte, ő is részesült benne. Dorina a tábortűz videókon keresztül nézte végig, hogyan szexel Noel Natival. Noel pedig azt, hogyan kacérkodik és csókolózik Dorina és Zotya. Míg Dorina sírt és rosszul érezte magát a ceremónia után, Noel azt mondta, hidegen hagyja az egész. Azt azonban egymástól függetlenül mindketten kijelentették: a végéig kitartanak, szeretnének egymás szemébe nézni, és megbeszélni, mi is történt a szigeten.