A világhírű Temptation Island, azaz A Kísértés, a párok próbája a TV2 új szuperprodukciója. Már az induló rész tele volt izgalmakkal, intrikákkal, csábítással, féltékenykedéssel. Mindez szinte garantálja a következő hetekben, hogy a kísértők közül talán többnek is sikerül elcsábítania valamelyik páros hölgy vagy férfi tagját.

A kísértő hölgyek közül Nati (piros-fehér ruhában, elől) már az első részben kirobbantotta a veszekedést

A csábítás kezdetét vette

A reality show-t gyönyörű helyen forgatták, Thaiföldön. Az egzotikus táj, az óceán, a pálmafák és persze a csábító ruhadarabok is pezsdítőek. A műsor elején Kasza Tibor műsorvezető bemutatta a négy párt. Két jegyespár, egy se veled-se nélküled páros és egy, ahol már volt korábban félrelépés.

Bemutatkoztak a párok

Inge (30) és Lóri (37) 2,5 év vannak együtt, nemcsak szerelmesek, barátok is. A műsort leány- és legénybúcsúnak fogják fel. Dorina (20) és Noel (26) szeretnék megtudni, mennyire igaz is a kapcsolatuk. Brigi (25) és Dusán (28) szintén jegyespár. Korábban Dusán már egyszer félrelépett, de azon túlléptek. Most bizonyítani szeretne, hogy bízhat benne Brigi. Linda (34) és Gergő (28) viszont egy se veled, se nélküled viszonyban van, de valamiért mindig visszatérnek egymáshoz. A miértre keresik a választ.

Tíz bombanő, tíz macsó

A pároknak nincs könnyű dolga. Az egzotikus környezetben húsz kísértő, tíz bombanő és tíz macsó tesz meg mindent azért, hogy a szerelmesek ne együtt térjenek haza. Ők is egyesével bemutatkoztak. A paletta nagyon színes, volt köztük magánnyomozó, szépségkirálynő, verselő villanyszerelő, francia vállalkozó, tanárnő egyaránt. Sőt még Jákob Zoli korábbi háreméből, a Nagy Ő-ből is van egy kísértő hölgy, Nati, aki rögtön az elején kirobbantotta a féltékenységi bombát Dorina és Noel között.

A képen (balról-jobbra): Dorina és Noel, Inge és Lóri, Brigi és Dusán, Linda és Gergő

Luxusvillában laknak együtt a kísértőkkel

A párokból a fiúk és a lányok is külön-külön beköltöztek a luxusvillákba, ahol a kísértőkkel együtt laknak. Már az első este történt veszekedés, majd az első igazán nagy izgalmat a randira hívásnál Noel választása hozta, aki Natit, a szőke bombázót hívta el. Ezen párja, Dorina nagyon megsértődött és kitört a veszekedés. Mi lesz ennek a vége? Aki kíváncsi, kövesse hétköznap esténként A Kísértést, a párok próbáját a TV2 műsorán. Az új részek hétfőtől csütörtökig 21.30-kor kerülnek képernyőre.