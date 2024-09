Harmadik hete tart A Kísértés reality show. Hárommal indult, de már csak két Bács-Kiskun vármegyei játékos szerepel a párok próbájában. Kísértés Lóri és Kísértés Inge szerelme eddig stabilnak tűnik, nem így Noel és Dorina kapcsolata.

Kísértés Lóri jól kijön Atival Noellel és Dusánnal

Fotó: TV2

Fitnesz erotikus pillanatokkal

A szerdai adás egy fitnesz edzéssel indult a lány villában, ahol Márk megmozgatta a csajokat. Olyan feladatokat kaptak, mely pozitúrákban a lányoknak volt egy-egy erotikus villanása is, melyet a csábító srácok örömmel figyeltek. Kísértés Inge különösen a modell Norbi érdeklődését, váltja ki szinte minden alkalommal. Zotya-Dorina és Brigi-Máté páros is hozza a formáját, bár sok izgalmas percet egyelőre nem hoznak.

Szerelmi háromszög

A nagy kavar még mindig Noel életében van a fiú villában. Egyszerre több vasat tart a tűzben. Eredeti párját, Dorinát még nem engedte el, annak ellenére, hogy már megcsalta Natival. Sőt igazából már a tüzes és vadító Tinát szeretné ágyba vinni.

Választás elé állította Noelt

Nati már érzéseket táplál Noel iránt, bár a fiú hangoztatja, ő nem barátnőért jött a szigetre, csak szeretné jól érezni magát. A többi csaj is próbálja csitítani Natit, mert elég naiv, ha azt hiszi, Noel komolyan veszi. Ráadásul ott van Tina is, akit sokkal csábítóbbnak talál a fiú. A két lány között megy is a cicaharc.

Kísértés Lóri már kívül látná Natit

Mivel Nati rengeteget hisztizik, sipákol, vélhetően nézők jó része nem bánná, ha már kikerülne a képből a szőke szépség. Így van ezzel Kísértés Lóri is, aki úgy véli, ha Noel folytatja a Natival a kapcsolatot, félő, hogy Dorina szakít vele. Így Noelnek is mennie kellene a szigetről.

Újabb csavar jött

A fiú és lány villában is megjelent Kasza Tibor műsorvezető, és újabb csavaros fordulatot jelentett be. A lány villában Inge, Dorina, Brigi és Toncsi dönthet arról, hogy a fiú villából melyik kísértő lány menjen haza. A fiú villában pedig Lóri, Noel, Dusán és Ati kezében van a döntés, hogy a tíz csábítóból ki távozzon. Az eredmény talán már a csütörtöki adásban kiderül. Az viszont már biztos, két újabb szereplő is érkezik a villákba, hogy fokozzák a hangulatot.

A Kísértés, a párok próbája a TV2 műsorán hétfőtől csütörtökig 21.30-tól látható.