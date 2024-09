A Thaiföldön forgatott A Kísértés „szappanopera” folytatódott, szerencsére kevesebb Nati vinnyogással. Bár azért kapott belőle egy kis adagot a néző. Ez azonban elengedhetetlen volt a „hármas” kibontakoztatásához. A Bács-Kiskun vármegyéből bent lévő két szereplőből, a jegyespár férfi tagja, Lóri most majdnem főszerepet kapott.

A Kísértés: Niki, Anna, Lóri és Dusán a kajakos randin

Fotó: TV2

Lóri a békebíró szerepében

Noel kegyeiért Nati mellett Tina is vetekedik, de míg az előbbi hisztivel, az utóbbi csáberejével harcol. Érhető módon, és pasi szemmel, azaz Noel szemmel is, Tina áll jobban a cicaharcban. A kecskeméti Lóri bár eddig inkább háttérben láthattuk, most előre lépett. A két csaj harcában próbált békebíró lenni. Mi több, Noelt meg arra buzdította, inkább Tinát válassza. Natiról úgy vélekedett: nem tisztaszívű játékos.

Noel több vasat tart a tűzben

A kísértés szigetére Noel Dorinával érkezett. Köztük érdekesen alakul a kapcsolat, mindketten láthatták a tábortűz ceremóniákon, hogy egyikük se szent. Ennek ellenére még kitartanak egymás mellett, de azért jól érzik magukat. Dorina Zotyával a csókig már elment, míg Noel már le is fektette Natit. Mindezek ellenére Noel nem táplál érzelmeket Nati iránt. A szőke szépség viszont fordítva igen.

Itt „rondított bele” a kapcsolatba Tina, akit viszont Noel egy tüzes és vadító csábítónak tart, és akár komolyabbat is el tud vele képzelni.

Lóri a felbujtó

A főszereplő lányok és fiúk újabb randipartnert választottak, azzal a kivétellel, hogy a fiú villa szépségversenyének győztese, Tina választhatott először. Minő meglepetés, Noel lett a kiszemeltje. Ennek hátterében az is állt, hogy Lóri és a fiúk noszogatták, hogy így döntsön. Lóri szerette volna, ha már végére járnak ennek a Noel-Nati-Tina ügynek. Szeretné szétválasztani Noelt és Natit, nehogy úgy járjanak mint Gergővel, akit elvesztettek, miután Lindával szakítottak.

Randira mentek

A randi ceremónia végeredménye az lett, hogy a lány villában az új csaj, Toncsi Jérémy-t, Dorina Zotyát, Brigi Mátét, Inge Norbit hívta el. Egy romantikus környezetben jógapózokban élhettek át bizalmi és bensőséges pillanatokat. A fiú villából Noel Tinával, az új srác, Ati Barbival, Lóri Annával, míg Dusán Nikivel ment el randizni, mely kajakozásból és koktélozásból állt.