Jákob Zoli, hartai származású üzletember áramot, élelmiszert és még egy okostelefont is vitt egy Pest vármegyei családnak. A milliárdos mélyen a zsebébe nyúlt és örökre megváltoztatta a nehéz sorsú család életét – írja a borsoline.hu.

Jákob Zoli ismét jótékonykodott

Forrás: Ripost.hu

Zoli egy napelemmel indult el Pécelre, hogy segítsen egy ottani családon, akiknek egy éve nincs áram az otthonában. A család tagjai könnyekben törtek ki, mikor az üzletember megérkezett hozzájuk és közölte a jó hírt.

Az áram azonban csak az első meglepetés volt, Jákob Zoli élelmiszerből is bevásárolt nekik, majd egy okostelefont is elővett a zsebéből, mert arra is nagy szüksége volt a nehéz sorsú családnak – fogalmazott a Bors.