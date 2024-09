A thaiföldi paradicsomban több ponton is dúl a harc. A kísértők egyre jobb munkát végeznek. A Kísértésben a vörös gömb is kivillant, ezúttal az egyik lány lépte át a határt. A műsorban Bács-Kiskun vármegyéből három szereplő is látható: Linda, Inge és Lóri.

Brigi és Máték románcának új epizódja

A kedd esti adás elején a lányok közös randijába kaphatott betekintést a néző, egy csodálatos környezetben lévő konditeremben edzettek, némi erotikus fűszerezéssel. Ismét fókuszba került Brigi és Máté bimbódzó románca, mely egyelőre csak plátói, hiszen Brigi még mindig hűséges Dusánhoz. Máté azonban reménykedik. Örült, hogy nem az ő randipartnere volt, hanem Lindáé, hiszen így féltékennyé tehette. Ráadásul sikerrel. Brigi tagadhatatlanul figyelte a randipárost.

Linda kegyeiért többen versengnek

A csengődi származású Linda bátran flörtölhet már, hiszen szinte rögtön az elején megcsalta párja, Geri. Mátét hívta randira, mert úgy érezte, egy hullámhosszon vannak, de inkább barátként tekint rá. Neki valójában Jérémy tetszik, de közben Kristóf is pályázik kegyeire. Ebből jó nagy vita kerekedett, sőt Dávid, az egyik kísértő még be is segített ebbe. Linda dühében poharat is tört. Odáig fajultak a dolgok, hogy Linda alig, hogy nyitott egy újabb kapcsolat irányába, máris a bezárásra gondolt. Máté próbálta menteni a helyzetet. Azt egyelőre nem tudni, mekkora sikerrel.

Geri hazugnak tartja Cynthia-t

A másik meglepő fordulat, hogy Geri, Linda eredeti párja bevallotta, kezd hiányozni neki a lány. Igaz, ő volt az a hülye, aki rögtön a második este Cynthiával csókolózott. Közben óriásit csalódott a kísértő lányban, hazugnak tartja. Bár hasonlít a balesetben elveszített menyasszonyára, de nem tiszteli. Geri úgy érzi, minden pillanatban, amikor meglátja, belehal a tudatba, hogy bár ugyanúgy néz ki, de akkor sem az ő egykori szerelme, hanem egy hazug lány.

Kivillant a vörös gömb A Kísértésben

Dorina és Zotya románca kezd beteljesedni, végre csókolóztak, melyet az egész lány villa közösen megünnepelt. A vörös gömb ezúttal miattuk villant ki. A fiú villában pedig csak tippeltek és izgultak, főként Dusán, hogy vajon, ki lépte át a határt. Mindeközben Dorina eredeti párja, Noel nagyon kapós a villában a kísértő lányok körében.