A Kísértés negyedik hete zajlik, a csavaros fordulatok egymást érik. E hét utolsó adása is tartogatott váratlan eseményeket. Volt cicaharc, egy ágyban alvások és érzéki randik. Lassan mindenki meginog, és veszélybe sodorja eddigi párkapcsolatát. A csábítók jó munkát végeznek, vagy már eleve gyenge lábakon álltak a kapcsolatok.

A Kísértés csütörtöki adásában a kecskeméti Inge Jérémy-vel volt egyéni randin a tengerparton

Fotó: TV2

Inge két vasat tart a tűzben

A kecskeméti Inge az elmúlt napokban összezavarodott jegyese, Lóri kapcsán, aki már többször átlépte a határt szavakkal és tettekkel. Bár nem csalta meg, de viselkedése nem tetsző. Inge éppen ezért kezd nyitni Norbi és Jérémy irányába is. Hol az egyik, hol a másik fiúnak kedvez. Eközben Lórit sem kell félteni.

Dorina szívesen bújik ágyba Zotyával

Dorina Noellel érkezett a szigetre, de nagyon hamar megtalálta az összhangot a nála jóval idősebb Zotyával. A barátság, már sokkal mélyebb, a vörös gömb is kivillant már csókjaik miatt. Egy ágyban alszanak, és napközben is egymást társaságát keresik.

Noel nem bánja bűneit

Az egyéni randiján Noel Natalival a Buddha parkba látogatott el, ahol meggyónta bűneit. Úgy érzi, az az egyetlen bűne, hogy nem rögtön az első naptól élvezi az életet, a lányok társaságát. De még mindig hiszi, hogy a show végén Dorinával meg tudják majd beszélni a történteket, és akár folytathatják is kapcsolatukat. Addig is jól érzi magát, hol Natival, hol Tinával, és persze keresi Natali kegyeit is.

Brigi a legbutább

Az egyik villajáték során az az eredmény jött ki, hogy Brigi a legbutább. Nem szellemi képességeit tekintve, hanem azért, mert naiv, ha azt hiszi, jegyese Dusán nem csalja meg. Ezen először teljesen kiakadt, és magába roskadt. Ennek azonban Máté, a csábító örülhetett, mert így neki áll a zászló. A kezdetektől ostromolja Brigit, talán végre enged neki. Erre nagy esélye van, a következő adás előzetese alapján is. Ami biztos, a kémia, a vonzalom működik közöttük.

Dusán továbbra is Eda kegyeit keresi

Dusán egyszer azt mondja, nem tesz semmit, mert Brigi a jegyese, a következő pillanatban pedig már ágyába invitálja Edát. Bár szerinte nem történt köztük semmi, azért a nyakra puszi és a simogatás túlmegy egy határon, vélhetően Brigi szerint is.