A Thaiföldön forgatott műsor hétfői adásában újabb izgalmas pillanatok következtek. Miután a nézők elbúcsúztak a csengődi származású Lindától, és Geritől a szakításukat követően, nem kellett sokat várniuk egy új párra. A Kísértés új szereplői: Ati (28) és Antónia, azaz Toncsi (20).

Az új pár Ati és Toncsi

Fotó: TV2

A csábító lányok kreatívabbak

A hétfői adás első részében bepillantást adtak az újabb randikba. Olyan csábítók kaptak szerepet, akik eddig még nem voltak randin senkivel. Egy biztos, a csábító csajok sokkal kreatívabbak, mint a csábító srácok. A piknik kosárral és énekkel szemben a hölgyek ugyanis érzéki masszázsokat is bevetettek.

Noelt teljesen magával ragadta a masszázs

Így a lányoknál, se a kecskeméti Inge, se Brigi nem indult be a srácoktól. A fiúknál Lóri továbbra is nagyon távolságtartó, Dusán csak jól érezte magát, de Noelt igazán elvarázsolták. Ráadásul nem is az új kiszemeltje, Nati, hanem Tina, aki iránt már egy ideje erősen érdeklődik.

Kivillant a vörös gömb

Noel, bár még nem szakított Dorinával, az eredeti párjával, de a fiú villában maximálisan jól érzi magát. Már nemcsak csókolózott Natival, továbbléptek, és a szex után ki is gyulladt a Kísértés gömbje. A lány villában jött a tippelgetés, vajon ki lehetett, de Dorina szinte biztos benne, hogy Noel az.

Tina a nagyobb kísértő

Mindezek után Noel elmondta a barátainak, hogy érzelmet nem igazán váltott ki belőle Nati. Tina viszont igazán tüzes és vadító. Nem sokkal később kezdődött a cicaharc a két csaj között, Nati rettentő idegesítően sipítozva kelt ki önmagából. A következő részben Noel Tinát viszi randira, ahol bevallja neki, vele valami komolyabbat is el tudna képzelni.

Érkezett a vérfrissítés

Ati és Toncsi megjelenése mindkét villában nagy örömet okozott. A csábítók azonnal rávetették magukat a friss húsra. Egyelőre állják a sarat, de a srácok már fel készítették Atit, nem lesz könnyű ellenállnia. Ati annyit elárult, nála még az érintés belefér, de több nem. Lóri még ennyit sem enged meg, így nagyon örült Atinak, talán végre ezáltal leszállnak róla a csajok, és majd őt fogdossák.