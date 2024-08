Nagy Adri kecskeméti születésű színésznő és énekesnő kisfia, Beni nagyon szeretne kistestvért, az énekesnő pedig úgy érzi, hogy készen áll a második gyerekre – írja a hot! magazin nyomán a ripost.hu.

− Hatéves a kisfiad, Beni. Hogyan egyezteted össze a nyári szünetet a fellépéseiddel?

− A táborok bizonyultak jó megoldásnak ebben a helyzetben. Mivel nagyon szeret úszni, és nézzük is az olimpiát, idén úszótáborba ment. Az edző szerint nagyon jó az alkata, és ügyes is, ezért a kisfiam kitűzte célul, hogy olimpikon szeretne majd lenni.

− Miért döntöttetek úgy, hogy idén még nem kezdi el az iskolát?

− Iskolakötelezett lett volna, de úgy gondoltuk, hogy még maradjon egy évet az oviban. Ezt megerősítette a gyerekpszichológus is, aki az óvodában beszélgetett a gyerekekkel. Abszolút nem bántam, hiszen így még van egy éve úgy igazán gyereknek lenni. Így is egy iskola-előkészítőbe megy, ahol már vannak tanórák, de persze nem sok. Délelőtt van két óra, délután meg egy, közötte pedig megy a játék. A számokat és a betűket tanulják, csak kicsit lassabban és játékosan.

− Volt már arra példa, hogy Beni azt mondta, hogy szeretne egy kistesót?

− Folyamatosan! Egy-két éve bennünk is megfogalmazódott, hogy szeretnénk neki egy tesót, úgyhogy tervezzük a második gyereket. Nem mondanám magam háromgyerekes anyának, de kettővel szerintem még elbírok, és be merem vállalni a munkáim mellett.

− Arról van elképzelésetek, hogy kisöcsit vagy kishúgit szeretnétek-e?

− Beni fiút szeretne, és bennem is ugyanez az érzés van. De lehet, hogy éppen emiatt lesz lány! Talán azért érzem ezt így, mert a nővéremnek három fia van, ezért csak a fiús dolgokkal vagyok tisztában: csak fiúkat pelenkáztam, a fiús meséket ismerem, a rózsaszín, hercegnős dolgokról fogalmam sincs! Ráadásul én is inkább fiús lány voltam, apukámmal horgásztam, nem féltem megfogni a halakat és a békákat. Nem tudok hajat fonni vagy jó frizurát készíteni. Kislány koromban sem fésültem a babáim haját, hanem inkább levágtam! (Nevet.) De ha lány lesz, természetesen az is jó – valószínűleg olyan lenne, mint én.

