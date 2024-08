Instagram-oldalán osztotta mg követőivel a lajosmizsei származású énekes, hogy nagy szereti az Alien-filmeket, ezért nemrég a moziban is megnézte a legújabb részét.

„Aki ismer, tudja: óriási filmrajongó vagyok. Aki még jobban ismer, azt is tudja: óriási rajongója vagyok az Alien-filmsorozatnak, azon belül is főleg az első és a második résznek, mint minden hardcore rajongó (az Alien vs. Predator filmek pedig természetesen szóra sem érdemesek és számomra nem is a „kánon” részei).

Még a szakdolgozatomat is az Alien-filmekről írtam a film- és videókultúra szakirányos diplomámhoz, úgyhogy mondhatni, eléggé beleástam magam a témába. Senki nem írt olyan lelkesen szakdogát, mint én. Az Alien-mítoszról, azon belül az első négy filmben a női szerepek alakulásáról szólt a dolgozatom, a filmes trendek változásával párhuzamosan. Még az Országos Tudományos Diákkonferencián is tartottam róla előadást. Rég volt. Éppen 20 éve!! Akkor még nem volt általánosan elfogadott tény, hogy az első és második Alien filmtörténeti mérföldkövek, hivatkozási alapok, de 45 és 38 év elteltével nemcsak az amerikai, hanem az egyetemes filmművészetnek is jelentős darabjaivá nemesedtek. Nagyon vicces volt, ahogyan az OTDK-s előadásomban anno horror-sci-fiket elemeztem, a többiek pedig Tarr Bélát és Wim Wenderst..

Évek óta várok egy új Alien-filmre, és most nagyon izgatott vagyok, ugyanis hamarosan a legnagyobb IMAX-vásznon nézhetem a premiert!

Nagyon bízom abban az előzetes alapján, hogy nemcsak az első-második rész hangulatát, de a színvonalat is visszahozza az Alien: Romulus. Persze nem akarok nagy elvárásokkal beülni erre a filmre. Csak végig akarom izgulni és jól szórakozni! Ha ennél pozitívabb lesz az élmény, az csak hab a tortán!„ – írja a fotója alatt Kocsis Tibor.