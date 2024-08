Jákob Zoli tavaly októberben fogadta be kis kedvencét, Linit, és azóta is elválaszthatatlanok. Ezúttal azonban kihívója akadt az aranyos házikedvencnek, ugyanis most a féltestvére, Luna is egy héten át élvezheti az üzletember vendégszeretetét.

Jákob Zoltán egy másik kutyust is elkényeztet Lini mellett

Fotó: TV2

Jákob Zoli elmondása szerint a négy hónapos kis fenevad azonnal felfal mindent Lini elől.