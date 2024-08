– Be kell látni, az a fajta család vagyunk, ahol a gyerekek mezítláb rohangálnak az udvaron, és teljesen normális, ha egy átlag hétköznap valaki Pókember jelmezt hord – mesélte Daisy. – Páratlan zoknit is hordunk, annyi baj legyen, fontosabb dolgok is vannak az életben, például meglocsolni és megcsodálni a virágokat vagy a pillangókat.

Bukovicsné Békefi Daisy bepillantást engedett családja hétköznapjaiba

A kecskeméti kötődésű influenszer kiemelte, náluk mindig zajlik az élet, mindenki hangos és csibész, de ők így boldogok.