Daisy munkássága valószínűleg sokaknak nem ismeretlen, hiszen naponta oszt meg hasznos praktikákat közösségi oldalán, főleg a gyógynövények, illetve a természetes alapanyagok felhasználásával kapcsolatban. Ezúttal azonban teljesen meglepte követőit.

Daisy megmutatta családi fészküket

Forrás: Bukovicsné Békefi Daisy Instagram-oldala

Már több mint egy éve építkeznek, melyről korábban még nem mesélt, most azonban egy videóban erről is beszámolt követőtáborának.

Elkészült a családi fészek, ami ugyan még teljesen üresen áll, de Daisy már most büszke rá, hiszen csodaszép, modern házat sikerült felépíteniük. Tervei közt szerepel, hogy további videókban mutatná meg azt is, mit és honnan szereznek majd be az otthonukba, illetve hasznos lakberendezési tippeket is hozna követőinek, akik már most nagyon lelkesek az ötlet iránt, hiszen rengeteg üzenet érkezett a poszt alatt, szeretnék, ha ebben a témában is láthatnának több bejegyzést Daisytől.