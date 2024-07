Virág András ismét Erdélybe látogatott. Korábban a Buffogó-tőzegláp környékét tekintette meg, most pedig a Hammas-fürdőnél járt. Andrist úgy tűnik azonban, hogy megelőzték a medvék, ugyanis túrája során medvenyomokat is talált a sárban. Erről néhány felvételt is megosztott követőivel Instagram-oldalán.

Virág András

Fotó: TV2/Virág András Instagram-oldala