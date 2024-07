Annyira izgatottak vagyunk. Nálunk most minden az építkezés és a költözés körül forog, hiszen napokon belül birtokba vesszük a közösen megálmodott otthonunkat. Megy a tereprendezés, közben belül is ezerrel dolgoznak a srácok. Én meg edzés után rohantam ki megnézni, hogy is állunk